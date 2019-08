Policija pret protestētājiem Honkongā liek lietā asaru gāzi, ūdens lielgabalus un stekus

Demonstranti savukārt meta policijas virzienā ķieģeļus un Molotova kokteiļus un zibināja lāzerpildspalvas, bet lielākā daļa no viņiem sāka atkāpties, izplatoties ziņām par policijas papildspēku tuvošanos. Policija ap parlamentu izveidojusi plašu barjeru joslu un vietumis bloķējusi ielas, lai neļautu protestētāju plūsmai virzīties uz valdības ēkām.

Honkongas policija sestdien vēlu vakarā vienā no pilsētas metrostacijām pret protestētājiem laidusi darbā stekus un daudzus protestētājus aizturējusi.

Policija, kas izvietojusi ap svarīgākajiem valdības objektiem barjeras, pret protestētājiem pie Honkongas parlamenta lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalus ar zili iekrāsotu ūdeni, kas vēlāk palīdz atpazīt protestu dalībniekus. Savukārt demonstranti meta policijas virzienā ķieģeļu lauskas un Molotova kokteiļus un zibināja lāzerpildspalvas, bet lielākā daļa no viņiem sāka atkāpties, izplatoties ziņām par policijas papildspēku tuvošanos, un lielas sadursmes šai vietā neizcēlās.

Vēlāk protestētāji sāka pārgrupēties, bloķēja vienu no lielajām tirdzniecības ielām, netālu no policijas galvenās mītnes sakrāva barikādes no dažādām mantām un aizdedzināja tās. Ugunsdzēsējiem nācās kājām doties turp, lai apslāpētu liesmas, bet tad policija barikādes novāca un aizturēja dažus protestētājus, kas vēl nebija atstājuši notikuma vietu.