Leklērs izcīna savu karjerā pirmo uzvaru F-1 posmos

Leklērs sacensības sāka no "pole-position" un nosargāja savu pirmo vietu, tāpat kā savas pozīcijas saglabāja viņa tuvākie sekotāji. Otrais bija viņa komandas biedrs, Sebastjans Fetels no Vācijas, bet aiz abiem "Ferrari" braucējiem bija divi "Mercedes" piloti - brits Lūiss Hamiltons un soms Valteri Botass.

"No vienas puses, esmu piepildījis vienu no saviem bērnības sapņiem, bet no otras puses šī ir bijusi ļoti smaga nedēļas nogale. Uzaugu kopā ar Antuānu un gribu šo uzvaru veltīt viņam," pēc finiša teica Leklērs.