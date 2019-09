Jātnieks Neretnieks izcīna 6.vietu Beļģijā notikušajās "Grand Prix" sacensībās

Rolex "Grand Prix" maršrutā startēja divi šī brīža Eiropas čempioni komandu vērtējumā, 13 pasaules reitinga "Longines Ranking" pirmā divdesmitnieka jātnieki, to vidū Olimpiskais čempions, trīskārtējs pasaules kausa ieguvējs, pasaules reitinga līderis Stīvs Gerdā un reitinga trešās vietas īpašnieks, arī pasaules kausa ieguvējs Daniels Doisers kā arī citas konkūra superzvaigznes.

"Lekt Rolex "Grand Prix" sapņo daudzi un mūsu sports ir skaists ar to, ka jebkurās sacensībās var uzvarēt praktiski jebkurš jātnieks. Es braucu uz Briseli ar mērķi lekt konkurencē, kas tuva tai, kura mūs sagaida Tokijā, tur noteikti nebūs vieglāk," teica jātnieks. "Pārliecināju sevi, ka vienkārši jātic sev un "Moon Ray" kā vienmēr esmu to darījis un mazāk jādomā par pārējiem dalībniekiem. Tā mēs ar Mūniju tomēr pieveicām to maršrutu - ar pašiedvesmu, lidojot pāri katram šķērslim, šoreiz arī veiksme bija mūsu pusē."