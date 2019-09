Rīgas "Dinamo" sezonas ievadā apspēlē Maskavas "Spartak" hokejistus

Otrais periods sākās ar bīstamu Miķeļa Rēdliha metienu pa vārtiem. Pēc tam karuselis pie viesu vārtiem vairākumā palika bez rezultāta, tāpat vēl viens vairākums. Vārtu gūšanas momenti bija, vārti izpalika. Toties "Spartak" Koltona Gilīsa noraidījumu izmantoja. Rīdziniekiem gandrīz izdevās izmest ripu no savas zonas, taču Mārtiņš Karsums no zonas vidus ripu ar vārtsargam netveramu metienu raidīja vārtos - 1:1. Vārtu guvumā rezultatīva piespēle arī Kasparam Daugaviņam. Makmilans labā situācijā pārmeta pāri vārtiem. Pēc tam rīdziniekiem bija vēl divi vairākumi, no kuriem pirmajā mājinieki līdz metienam netika, bet otrajā bīstamu situāciju pie vārtiem radīja Gilīss - 1:1 pēc otrā perioda.