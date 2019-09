Vējoņa amatpersonas deklarācijā nav ne īpašumu, ne auto, bet ir pamatīgi uzkrājumi

Visvairāk Vējonis uzkrājis AS "Citadele banka" - 164 801 eiro. AS "SEB banka" uzkrāti 26 035 eiro un 1041 ASV dolārs, AS "SEB atklātais pensiju fonds" - 2857 eiro, bet 2448 eiro uzkrāti "SEB Dzīvības apdrošināšanā".