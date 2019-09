Straube: Ja nebūs tiesas ierobežojumu, LU rektora vēlēšanas varētu notikt novembrī vai decembrī

Ja Ministru kabinets nolemj neapstiprināt LU rektoru, saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolai divu mēnešu laikā atkārtoti jāorganizē rektora vēlēšanas. Vaicāts, vai, vēlēšanas rīkojot novembrī vai decembrī, netiks pārkāpts Augstskolu likums, Straube norādīja, ka never to komentēt no juridiskā aspekta, tomēr no ministrijas ir sapratis, ka divu mēnešu laikā jābūt "virzībai", nevis vēlēšanām.