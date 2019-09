Dimitrovs "US Open" ceturtdaļfinālā aptur leģendāro Federeru

Planētas trešā rakete Federers ar rezultātu 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, 2-6 piekāpās kādreizējam ranga pirmā desmitnieka tenisistam Grigoram Dimitrovam no Bulgārijas, kurš reitingā ir 78.pozīcijā.

Federers ASV izcīnījis piecus no saviem 20 "Grand Slam" tituliem, bet Ņujorkā pie trofejas nav ticis kopš 2008.gada. Turpretī Dimitrovs tikai trešo reizi spēlēs kāda no lielo turnīru pusfināliem, "US Open" sasniedzot savu augstāko punktu.