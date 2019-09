Maksa par pensiju un pabalstu piegādi dzīvesvietā 2020. gadā pieaugs divas reizes

"Līgums tiek slēgts uz diviem gadiem - 2020. un 2021. gadam. Būtiski ziņu nodot savlaicīgi, jo, iespējams, cilvēki, izvērtējot savas iespējas turpināt saņemt šo pakalpojumu, vēl var paspēt nomainīt saņemšanas veidu. Līdz šā gada beigām pakalpojuma cena būs 2,39 eiro, bet no 1.janvāra tā būt 4,88 eiro. Savukārt no 2021. gada maksa būs 5,28 eiro," stāstīja Šmitiņa.

Pēc VSAA minētā, pensijas, pabalstu vai atlīdzību saņēmēju skaits, kuri izvēlas piegādi dzīvesvietā, ik gadu strauji samazinās, tādējādi būtiski ietekmējot pakalpojuma pašizmaksu. Piemēram, 2013. gadā pensija dzīvesvietā ik mēnesi tika piegādāta 127 000 klientu, 2018.gadā - 85 000 klientu, bet 2019. gada pirmajos mēnešos - 79 000 klientu, kas ir 14% no visiem pensiju saņēmējiem.

"Izvēle par labu pensijas piegādei mājās nav saistīta ar pasta nodaļu pieejamību. Mums par nelielu pārsteigumu lielākā daļa no pakalpojumu saņēmējiem ir tieši rīdzinieki. Rīgā nav vairāk pensionāru, bet ir lielākais īpatsvars pensiju saņēmējiem mājās," teica Šmitiņa, piebilstot, ka lauku novados tikai 2% no visiem pensiju saņēmējiem ir izvēlējušies to saņemt mājās.