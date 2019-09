Traģiska ugunsnelaime Daugavpilī: bojā gājis astoņus mēnešus vecs zīdainis

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka viens no ēkas augšējiem dzīvokļiem deg ar atklātu liesmu, nāk dūmi un pie vairākiem ēkas augšējā stāva logiem atrodas cilvēki, jo viņu dzīvokļi ir sadūmoti. Ugunsdzēsēji nekavējoties uzsāka cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus, kā arī ugunsgrēka dzēšanas darbus. Izmantojot glābšanas maskas, no piedūmotajiem ēkas augšējiem stāviem tika izglābti desmit cilvēki, no kuriem divi tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem apskatei, stāstīja Palkavniece.