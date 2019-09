Andresku turpina pārsteigt un sasniedz "US Open" pusfinālu

Turnīra 15.numurs Andresku ceturtdaļfinālā ar rezultātu 3-6, 6-2, 6-3 pārspēja Elīzu Meretensu no Beļģijas (WTA 26.), kura sacensībās bija izlikta ar 25.numuru.

Andresku izcīnījusi karjeras vienu no lielākajām uzvarām, nodrošinājusi sev dalību pusfinālā, kurā pēdējo desmit gadu laikā tika jauna spēlētāja nav piedalījusies. Pēdējā pusaudze, kurai tas izdevās bija Karolīna Vozņacka no Dānijas, "US Open" pusfinālu sasniedzot 2009.gadā.