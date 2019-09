VID aicina fiziskās personas izmantot jauno e-pakalpojumu ar kurjerpastu saņemto preču deklarēšanai

Komerciālā sūtījumā esošām precēm vērtībā līdz 22 eiro tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par tām nav jāiesniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem.

Izņēmums ir smaržas, tualetes ūdeņi un alkohola izstrādājumi, kuriem atbrīvojums no nodokļiem netiek piemērots vispār, kā arī kafija un bezalkoholiskie dzērieni, par kuriem jāmaksā akcīzes nodoklis, līdz ar to Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem ir jāiesniedz neatkarīgi no sūtījumā esošā minēto preču daudzuma un vērtības. VID atgādina, ka interneta veikalos iegādāties tabakas izstrādājumus ir aizliegts.