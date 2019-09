No eksperimentiem gadsimtu mijā līdz Platīna diskam. "Autobuss debesīs" svin 20 gadu jubileju

Jau 2002. gadā grupa izdeva otro albumu "Domā par mani". Vienlaicīgi nāca klajā arī tā angliskā versija "Think Of Me". Jaunā gadu tūkstoša pirmajā pusē teju tīnisks romantisms par pasaules skatuvju iekarošanu bija pārņēmis lielāko daļu puslīdz nopietnu Latvijas mūzikas kolektīvu. Arī "Autobuss debesīs" muzicēja gan Vācijā, gan Somijā, bet vēlākais ceļojums uz ASV tomēr apliecināja - latviešu mūzika ir un paliek Latvijā vai vismaz ārzemju latviešu kopienās.