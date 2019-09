Zināms, kad pasludinās spriedumu Viļānu pašvaldības policistam, kurš dzērumā izraisīja avāriju

Apsūdzība minētajai personai ir uzrādīta pēc Krimināllikuma 260. panta 11. daļas - par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums.

Ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta pašvaldības policijas dienesta automašīna "Dacia", notika 2017. gada 10. janvārī Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava - Viļāni. 1963. gadā dzimušais automašīnas vadītājs nobrauca no ceļa, kā rezultātā auto apgāzās.

Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā.