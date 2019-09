"Pirms pusgada tu sāki mani krāpt." Timmas sieva nu jau izdzēstā ierakstā velta vīram skarbus vārdus

Vērīgākie pamanījuši, ka Sana vietnē "Instagram" rakstījusi: "No sava vīra tikko uzzināju, ka pirms gada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet zinu to, ka pirms pusgada tu sāki mani krāpt. Un tad, vasarā, tu man sacīji, ka gribi glābt ģimeni. Hmm, interesantas ziņas."