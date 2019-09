Pasaules čempionāta rallijkrosā Latvijas posma rīkotāji nav zaudējuši cerību uz sacensību saglabāšanu

"Man pašam, katru dienu strādājot trasē, ir ļoti dalītas sajūtas. Ar prātu saprotu, ka to daru, iespējams, pēdējo reizi, tāpēc to izbaudu. No trases prom eju pēdējais, bet atnāku pirmais. Taču tajā pašā laikā ar sirdi ceru, ka pienāks sacensību diena, kad atbrauks IMG un atnāks varbūt kāds no valdības. Iekšā virmo cerība, ka viss sakritīs un nebūs pēdējais posms," stāstīja Strokšs.

"Viss ir atkarīgs no tā, kā saliksies valsts budžets. Izglītības un zinātnes ministrijai arī, protams, nav viegls darbs. Ir virkne ar pasākumiem, kuri pieprasījuši finansējumu. Budžets nav bezizmēra, un katru dienu dzirdam, cik grūti ir strādāt pie tā izveides. Tomēr racionāli skatoties, Latvijas posmam ir ļoti liela nozīme. Mēs katru gadu veicam pētījumu un redzam, ka Rīgas posms atnes ekonomikai trīs miljonus eiro. Tas ir matemātiski pamatoti. Kā veiksies un saliksies budžets, to zināsim septembra otrajā pusē. Mana cerība ir, ka Rīgas posmā izdosies visām trim pusēm satikties un pārrunāt situāciju," skaidroja Strokšs.

"Sākumā bija mazāka summa, bet pa gadiem kāpa līdz kļuvusi fiksēta. Cilvēkiem no malas tie šķiet, ka tie ir tikai kārtējie tēriņi, bet mēs varam piedāvāt pretī trīs miljonu eiro ieguvumu no posma. Plus tā ir Latvijas reklāma globālā mērogā," uzsvēra "RA Events" direktors.

"Esmu gājis un runājis, pamatojot visu ar cipariem. Mums katru gadu ir jauns, sacensību laikā veikts pētījums par to, cik daudz valsts iegūst no posma. Visu laiku cilvēki ir novērtējuši to, ko esam darījuši. Esmu aicinājis nākt un klātienē pārliecināties par to. Klātienē var redzēt, cik daudz šeit ir ārzemnieku un cik dienas viņi šeit dzīvo. Ļoti ceru, ka arī šogad atnāks kāds no valdības vīriem un novērtēs to pasākumu klātienē," pauda Strokšs.