Lordu palāta apstiprina likumprojektu bezvienošanās "Brexit" bloķēšanai, opozīcija balsos pret pirmstermiņa vēlēšanām

Džonsons ir apsolījis, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 31. oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedza, ka vēlētos bezvienošanās "Brexit" , taču uzstāja, ka no viņa noteiktā termiņa - 31. oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.