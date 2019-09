LDDK neiebilst pret minimālās algas celšanu 2021. gadā

"Valdība jau šobrīd plāno vairākas sociālās garantijas, kas ir atvasinātas no minimālās algas apmēra, atstāt iepriekšējā līmenī. Piemēram, šobrīd no minimālās algas apmēra ir atvasināts minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērniem. Šāds algoritms nodrošina, ka, pieaugot vidējai algai valstī un sekojoši arī minimālajai algai, pieaug arī bērnu minimālais uzturlīdzekļu apmērs. Atsaistot to no minimālās algas apmēra un atstājot to iepriekšējā līmenī, vēl vairāk pieaugtu nevienlīdzība starp strādājošajiem bez apgādājamajiem un mazāk aizsargātu sociālu grupu - bērniem," pārliecināts Leiškalns.