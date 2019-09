Nadals piecu setu trillerī izcīna ceturto "US Open" titulu

"Šī bija viena no emocionālākajām naktīm manā karjerā," pēc panākuma teica četrkārtējais "US Open" čempions, kuram jau apritējuši 33 gadi.

Nadals bez trofejas, kuru viņš varēs pievienot jau 2010., 2013., 2017.gadā iegūtajām godalgām, nopelnīja arī 3,85 miljonus ASV dolāru (nepilnus 3,5 miljonus eiro). Šis spānim bija jau piektais "US Open" fināls karjerā, bet "Grand Slam" turnīros finālmačā viņš kopumā spēlējis 27.reizes.

"Uzvara man nozīmē daudz. Tāpat veids, kā izcīnīju to. Nervu spriedze bija liela," piebilda Nadals.

Spānis spēles pirmajos divos setos guva uzvaru, tomēr turpinājumā nebija tālu no zaudējuma, kas būtu vēsturisks notikums, jo "US Open" finālā neviens tenisists kopš 1949.gada nav zaudējis spēli esot vadībā pēc diviem setiem. Nadalam gan ir pieredze ar šāda veida zaudējumu, kas notika 2015.gadā šajā pašā turnīrā, viņam trešajā kārtā piekāpjoties Fabio Foņīni no Itālijas.