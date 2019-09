Kivičs mīļotajai Skulmei abu zīmīgajā datumā velta intīmus vārdus

"Mums šodien 10 mēneši kopā, no kuriem deviņus mēnešus esam kopā pilnīgi visu laiku 24/7. Esam mīlējušies, strīdējušies, nokļuvuši četru dažādu valstu policiju iecirkņos, sapurinājuši sabiedrību ar ideju, ka var dzīvot, nepiedaloties tajā slimajā teātrī, ko daļa cilvēku savstarpējās attiecībās izpilda katru dienu. Esam izturējuši nenormālu spiedienu no ķipa draugiem, ķipa tuviniekiem, preses un portāliem. Ir vesela heiteru armija, kuriem nebūs miers, kamēr mēs būsim kopā. Man ir sajūta, ka es to meiteni drusciņ pazīstu. P.S. Mīlestība ir galvenais," pie foto, kurā abi redzami saskandinot vīna glāzi, raksta mūziķis.