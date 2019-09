Grieķija uzvar Čehiju, taču netiek 1/4 finālā

Jau pēc piecām nospēlētām minūtēm nelielu pārsvaru (10:5) bija ieguvusi Grieķija, kas līdz ceturtdaļas beigām to spēja noturēt, desmit minūtes noslēdzot ar +6 (18:12). Otrās ceturtdaļas sākumā abas komandas apmainījās ar precīziem metieniem no tālās distances, bet turpinājumā vairākas kļūdas pieļāva čehi, par ko Kosts Papanikolau sodīja ar precīzu "trīspunktnieku". Čehijas izlase turpinājumā sasparojās un puslaiku noslēdza ar viena punkta vadību.

Trešās ceturtdaļas sākumā čehi vadību palielināja līdz četriem punktiem, bet turpinājumā Adetokunbo rezultātu izlīdzināja. Divas minūtes līdz beigām Adetokunbo brālis Tanasis realizēja vēl vienu tālmetienu, noslēdzošo ceturtdaļu Grieķijai sagaidot līderes pozīcijās. Piecas minūtes līdz mača beigām Grieķijas pārsvars pieauga līdz +8 (69:61), bet čehi, izpildot daudz metienu no tuvas un tālas distances, rezultātu ātri centās sadeldēt, tomēr neveiksmīgi.

Čehija šajā mačā no soda līnijas aizmeta garām tikai vienu metienu (21/22), kā arī tālmetienu realizācija (40%) bija augstā līmenī, tomēr Grieķija visā spēlē metienus realizēja ar 49% precizitāti, kamēr čehi iemeta vien 41% no visiem izdarītajiem metieniem, līdz ar to piedzīvots sāpīgs zaudējums ar rezultātu 84:77.