Darbību CREAzone projektā jau otro gadu sāks 120 motivēti jaunieši no Latvijas un Lietuvas, taču pēc katra apmācību posma to skaits pēc piltuves principa tiek samazināts, uz nākamo no posmiem aicinot motivētākos un progresējošāķos.

Savukārt jaunais uzņēmējs Reinis Nikuļcevs pastāstīs par to, kā jau no bērna kājas interesējies par uzņēmējdarbību, gadu no gada pats radot mazus projektus un meklējot īsto produktu. Par to, kā Reinis mācoties vidusskolā, kopā ar klasesbiedru lika pamatus savam uzņēmumam, dibinot skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) un to, ka nebaidīšanās uzņemties risku bija viens no lielākajiem plusiem tam, cik ļoti uzņēmums šobrīd ir audzis, ātri vien no SMU pārtopot par SIA “Rocketgrip”, kura produkciju lieto jau 26 pasaules valstīs.