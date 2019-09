It visam ir savs laiks! Astrologs Pāvels Globa atklāj katras Zodiaka zīmes veiksmīgo dienas laiku

Uguns zīmēm - Auniem, Lauvām un Strēlniekiem - visveiksmīgākās un produktīvākās ir nakts stundas no pusnakts līdz pieciem no rīta. Tāpat labvēlīgs ir pats dienvidus - no 12 līdz 14 - šajā laikā viegli uzsākt dažādus projektus un darbus.