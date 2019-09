"Lursoft" pētījums: Cik apgroza un cik nopelna atkritumu savākšanas uzņēmumi?

Ievērojami lielāks apgrozījums un peļņa nekā pārējiem nozares uzņēmumiem ir SIA "Clean R", kas aizvadītajā gadā apgrozīja 33,37 miljonus eiro, veidojot ceturto daļu no atkritumu savākšanas uzņēmumu kopējā apgrozījuma.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA "Clean R" patiesais labuma guvējs ir Guntars Kokorevičs, savukārt uzņēmuma padomē iecelts Harijs Krongorns, kurš ieņem padomes locekļa amatu arī ar ekspremjera Andra Šķēles ģimeni saistītajā AS "Liepājas Autobusu parks" un medijos tiek dēvēts par bijušā politiķa uzticības personu. Pats G. Kokorevičs kā patiesais labuma guvējs patlaban reģistrēts 25 uzņēmumos, tostarp AS "Tīrīga".

SIA "Eco Baltia vide" apgrozījums 2018. gadā bija 16,32 milj. eiro, no tiem 12,62 milj. eiro devuši ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas (+14,85%, salīdzinot ar 2017. gadu). Gada pārskatā norādīts vien, ka lielāko daļu no ieņēmumiem par pakalpojumu sniegšanu nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošana, savukārt šīs ieņēmumu daļas pieaugumu nodrošinājusi gan savākto atkritumu apjoma, gan tarifa pieaugums.