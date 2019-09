Baiba Sipeniece-Gavare atklāti par to, kā mēdz izturēties pret mājiniekiem: Esmu mazliet buldogs

"Uz āru esmu smaidīga un priecīga, un ar to pietiek. Savas švakās kārtis nevajag rādīt. Ļoti iespējams, ka mājās esmu tāda... Mazliet buldogs. Man jāsargā sava teritorija, kādreiz pat ar zobiem, jo vienīgā vieta, kur varu uzlādēt savas baterijas, ir mājas. Bet ar noteikumu, ka ap mani ir tikai un vienīgi savējie. Ja kāds to nerespektē un manas mājas sāk pārvērsties par viesu māju, pienāk brīdis, kad kļūstu ļoti skarba. Jā, nu Jūrmalas mājā mēdzu būt diezgan šerpa, ne viens vien no manis dabūjis trūkties.