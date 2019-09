Kailfoto meistars Aleksandrs Sokolovs grasās pabeigt vidusskolu

Darbā mani neuzrunā ne foto, ne kailums. Vislielāko gandarījumu es gūstu no tā, ka redzu, cik ļoti sieviete mainās fotosesijas laikā. Līdzīgi kā pacelt no zemes kaut kādu pelēku akmeni, uzliet virsū ūdeni, patīrīt mazliet un tas sāk žilbinoši spīdēt! Jo tas ir zelts. Darbā ir tas pats. Katra sieviete - ir zelts, un man vajag viņai to parādīt, lai viņa pati ieraudzītu cik skaista un sievišķīga viņa ir!