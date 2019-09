Noskaidrots, kuriem trim slavenību pāriem jaunajā šovā visur sekos kameras

Kā svinēt dzīvi arī pēc 60? Kur vitālā pašmāju stiliste Žannas Dubska rod dzīvesprieku, cik piesātināta ir viņas darba diena un kāda ir Žanna, kad smalkie augstpapēžu apavi nomainīti pret mājas čībām? Ar kādiem izaicinājumiem pēc “iznākšanas no skapja” saskaras skandalozais modes eksperts Jaroslavs Barišnikovs, kāpēc viņam ir svarīgi legalizēt savas attiecības un kāpēc sabiedrībai joprojām ir tik grūti pieņemt netradicionāli orientētus pārus? Dzīve Latvijā pēc atgriešanās no ārzemēm – kādiem sarežģījumiem kopā ar ģimeni šobrīd iet cauri populārā šovu zvaigzne Magone Burka un vai viņa patiešām dzimtenē ieradusies uz palikšanu? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem gaismā cels jaunais, izaicinošais realitātes šovs, kas televīzijā sievietēm “STV Pirmā!” un lietotnē Shortcut pirmizrādi piedzīvos pirmdien, 16. septembrī plkst. 17:55.

Turklāt “Slavenības. Bez filtra” runās arī par sociāli nozīmīgām tēmām. Tā, piemēram, Jaroslavs Barišņikovs, kurš šobrīd kardināli mainījis vizuālo tēlu, šovā būs redzams kopā ar savu draugu Kārli un atklās līdz šim nepubliskotas detaļas par abu iepazīšanos, arī to, kāpēc viņiem ir svarīgi apprecēties. Jaroslavs un Kārlis ļoti drosmīgi runās par savām attiecībām, satikšanos un to, kāda ir netradicionāli orientētu pāru dzīve Latvijā - šajā projektā viņi piedalās, lai parādītu, ka netradicionāli orientēti cilvēki ne ar ko neatšķiras no citiem.