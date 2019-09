Igaunijas pilsonis Londonā parāda dēļ nogalinājis bijušo draudzeni un viņas datorā skatījies pornogrāfiju

Pirmdien, 9. septembrī, Londonas Oldbeilijas Centrālajā tiesā izskanējis, ka Belorusovs bijis nelaiķei parādā lielu naudas summu un pastāvīgi izdomājis dažādas atrunas, lai izbēgtu no laicīgas summas atmaksas. Atrunu starpā bijuši arī meli par to, ka vīrietis mirst no onkoloģiskas dabas saslimšanas.

Šī gada martā Belorusovs devies uz Londonu, lai it kā palīdzētu sievietei pārvākties. Pirms tam viņš sievietei samelojis, ka atradis viņai jaunu dzīvesvietu. Tiesas zālē atklājies, ka pēc sievietes slepkavības viņš no viņas telefona aizsūtījis pāris īsziņas, lai jauktu pēdas, un tad aizbēdzis uz Igauniju. Pēc "The Telegraph" informācijas, pēc slepkavības vainīgais nav uzreiz pametis nozieguma vietu - viņš kādu mirkli ir uzkavējies, lai no sievietes mājokļa paskatītos pornogrāfiju.