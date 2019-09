Baisas detaļas no filmas "Kursk", kas ir dāņu režisora Tomasa Vinterberga redzējums par traģiskajiem 2000. gada notikumiem Barenca jūrā, kad pēc eksplozijas militāro mācību laikā nogrima Krievijas atomzemūdene "K-141 Kurska", apkopojuši "TVPlay Premium" platformas pārstāvji.

Ap to laiku - 11 stundas pēc sprādziena - visi apkalpes locekļi jau bija miruši.

4. Tikmēr Vladimirs Putins atradās atvaļinājumā kūrortā pie Melnās jūras un Maskavā uzreiz neatgriezās. Viņš atgriezās Kremlī tikai 19. augustā un informēja Krievijas tautu par to, ka cerības izglābt "Kursk" apkalpi arvien sarūk.

5. Lēmums atteikties no starptautiskās palīdzības pašā glābšanas operācijas sākumā tiek uzskatīts par galveno kļūdu, kuras rezultāta gāja bojā visi zemūdenē esošie cilvēki – apkalpes locekļi un mācību vadītāji.

Šie fakti satur informāciju par palīdzības piedāvājumiem no ASV, Lielbritānijas, Norvēģijas un Nīderlandes, kā arī liecina par to, ka Krievija sākumā atteicās no jebkuras ārvalstu palīdzības. Norvēģija sacīja, ka Krievijas valdība neatbildēja uz pieprasījumu sniegt komentārus.