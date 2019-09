Pēc viesuļvētras "Dorians" Bahamās reģistrēti ap 2500 bezvēsts pazudušie

Daži no šiem bezvēsts pazudušajiem var tikt atrasti, reportieriem sacīja NEMA preses sekretārs Karls Smits.

NEMA preses sekretārs sacīja, ka līdz šim vairāk nekā 5500 cilvēku ir evakuēti no valsts ziemeļos esošajām Lielās Bahamas un Abako salām, kuras izpostīja šī vētra. Pēdējo dienu laikā gan ir "ievērojami samazinājies" to cilvēku skaits, kas vēlas evakuēties no turienes.