"TTT Rīga" Eirolīgas sezonai gatavojas ar astoņiem pārbaudes mačiem

"Būtu papildu nauda, tad varbūt domātu [par citām starptautiskajām spēlēm sezonas gaitā]. Taču arī iepriekšējā sezonā grafiks bija nenormāli smags, ne velti bija traumas. Runājām ar EWBL, ka būtu gatavi turnīru sākt no "play-off", ja viņi izdarītu izņēmumu un Eirolīgas klubam ļautu to darīt. Arī mums, ejot uz beigām Eirolīgas sezonai, būtu interese spēlēt EWBL," stāstīja Lūsis.

"TTT Rīga" aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.