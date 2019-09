Hāgas tiesa attaisno ārsti, kura veikusi eitanāziju bez atļaujas

"Visas prasības, ko paredz likums, tika izpildītas. Ņemot vērā pacientes spēcīgo demenci, ārstam nebija iespējams saņemt no pacientes jebkādu atbildi par eitanāzijas veikšanu," paziņoja tiesnese.

74 gadus vecā sieviete cietusi no Alcheimera slimības. Četrus gadus pirms notikušā viņa uzrakstīja iesniegumu par to, ka vēlas aiziet no dzīves, veicot eitanāziju. Dokumentā sieviete norādīja, ka viņa vēlētos pati izlemt, kad veikt liktenīgo soli.