Jūrmalas iedzīvotāji noraizējušies par bezpajumtnieku izraisītiem ugunsgrēkiem

Jānis saskaitījis vismaz sešus pastāvīgus grausta apmeklētājus, taču vēl pavisam nesen viņu skaits esot bijis daudz lielāks. Vīrietis stāsta, ka daži bezpajumtnieki pārvākušies uz citām pilsētām, kāds nomiris no veselībai kaitīgā dzīvesveida, bet viena klaidoņa dzīvība izdzisusi turpat - vienā no pamestajām garāžām.

Raidījums "Degpunktā" adresē satika arī vienu no grausta apmeklētājiem - kādu vīrieti, kurš labprāt izstāstīja savu viedokli par dzīvi populārajā bezpajumtnieku patvērumā.

Jūrmalas domes pārstāvji apstiprina faktu, ka uz teritorijas esošās ēkas atrodas avārijas stāvoklī, un tieši tāpēc būvju īpašnieks, kas ir kāds Maskavas uzņēmums, ik gadu maksā zemes nodokli pēc paaugstinātas likmes. Pašvaldības pārstāvji saka, ka situācija lēni, bet virzās uz to, ka ēku īpašniekam piespiedu kārtā būs jānorobežo piekļuvi bīstamajam objektam, proti, to izdarīs pašvaldība, bet iztērētos līdzekļus regresa kārtība piedzīs no uzņēmuma.