Jonass sezonas pēdējā "Grand Prix" posma kvalifikācijā izcīna ceturto vietu

Pēc starta priekšā izrāvās šīs sezonas čempions slovēnis Tims Gajsers, tomēr brīdi vēlāk viņš vienā no pagriezieniem krita, līdz ar to līderpozīcijas pārņēma Koldenhofs. Nīderlandes braucējs līdz pat finišam nevarēja atslābt, jo vēl pēdējos apļos viņam aiz muguras cieši brauca gan Jasikonis, gan Sīvers, gan Jonass. Latvijas braucējs starp vadošajiem sportistiem bija jau kvalifikācijas sākumā, bet savu labāko laiku izdevās sasniegt trešajā aplī. Jonass no trešajā vietā finišējuša Sīversa atpalika par gandrīz sekundi, bet aiz viņa braucošais Džefrijs Hērlings, kurš tikai nesen atgriezās pēc traumas, latvietim zaudēja vien dažas sekundes desmitdaļas.