"Riga" pēc mierīga sākuma ar 5:0 sagrauj "Metta"

Otro puslaiku mājinieki uzsāka krietni aktīvāk, pirmo bīstamo sitienu izdarot jau 48.minūtē, bet Dāvis Ošs spēja aizsniegties līdz bumbai. "Metta" vārtsargam gan nācās kapitulēt 55.minūtē, kad Debelko savdabīgi pagrieza kāju un gaisā lidojošo bumbu spēja pielabot, lai tā atdurtos vārtu tīklā. Ukrainas futbolists ar to vēl visu nebija pateicis, jo jau pēc četrām minūtēm pēc tāla centrējuma, viņš tika atstāts vienatnē pie tālā vārtu staba, kur sagaidīja bumbu, ar galvu raidīdams to vārtos (3:0).

Mājinieku aktivitāte nekur nepazuda arī atlikušajā laikā, jo 76.minūtē no aptuveni 18 metriem ceturtos vārtus guva Šarpars. Savukārt jau tiesneša piešķirtajā kompensācijas laikā vēl vienus vārtus "Riga" labā guva Rodžers, kurš apskrēja viesu aizsargus un no tuvas distances prata pasist bumbu garām Ošam. Līdz ar to spēle noslēdzās ar rezultātu 5:0 "Riga" labā.