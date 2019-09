Masveida bērnu saindēšanās Siguldā: slimnīcā nonākuši vēl četri bērni

Viņa sacīja, ka divi no šiem bērniem pēc analīžu nodošanas jau devušies mājās, jo veselības stāvoklis viņiem bijis salīdzinoši labs. Tikmēr vēl divi bērni atstāti slimnīcā novērošanai, lai pēc 24 stundām varētu saprast, vai bērns var doties mājās vai viņam tomēr jāpaliek slimnīcā.

Šteina informēja, ka kopumā BKUS nonākuši 14 bērni, no kuriem trim jau apstiprināta infekciju izraisošā baktērija, tomēr aizdomas par pārējiem 11 vēl nav apstiprinātas. Pirmdien, 16. septembrī, kļūšot skaidrs, cik no visiem bērniem inficējušies ar "E.Coli" baktēriju.

Aizvadītajās brīvdienās un pirmdien BKUS nonāca pieci bērni vecumā no trīs līdz sešiem gadiem ar akūtu zarnu infekcijas izraisītu saslimšanu, un trīs bērnu stāvoklis ir ļoti smags. Savukārt piektdien hospitalizēti vēl divi bērni ar aizdomām par inficēšanos ar mikroorganismu "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu.

Jau ziņots, ka pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens - "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11. septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.