Iespējams, atklāts jauns starpzvaigžņu objekts, kas ieceļojis mūsu galaktikā

Komētas, kuru pirmo reizi pamanīja Krimas astronoms Genādijs Borisovs, trajektorija ir izliekta Saules virzienā, kur tā lido ar neparasti lielu ātrumu. Tas ir viens no pavedieniem, kas apstiprina tās starpzvaigžņu izcelsmi.

Komēta, šķiet, ir veidojusies no ledus un kosmiskajiem putekļiem. Tuvāko punktu Saulei jeb perihēliju tā sasniegs 8. decembrī, atrodoties 300 miljonu kilometru lielā attālumā no tās. Šāda trajektorija ir unikāla tikai objektiem no starpzvaigžņu telpas.