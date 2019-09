Cik ilgi katra no Zodiaka zīmēm izdzīvotu šausmu filmā?

Katrā šausmu filmā ir sava upuru secība - viens pēc otra no ekrāna pazūd gan glītās meitenes, gan pārgalvīgie puiši, līdz paliek pēdējais izdzīvotājs. Kā šausmu filmas sižetā rīkotos katra no Zodiaka zīmēm un cik tālu filmas stāstā varētu tikt katrs no mums? Par to vēsta portāls "Postimees".