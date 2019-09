PSG iesit trīs vārtus pret "Real"; "Atletico" izrauj neizšķirtu pret "Juventus"

Rezultātu 14.minūtē pēc dinamiskas saspēles ar partneriem atklāja Anhels Di Maria. Spēlētājs lielā ātrumā soda laukumā saņēma bumbu un ar pirmo pieskārienu raidīja to starp vārtsargu un tuvējo (kreiso) vārtu stabu. Divas minūtes vēlāk Edens Azārs sita nedaudz garām vārtiem, bet jau 32.minūtē brīvsitiena iespēju no aptuveni 23 metriem nerealizēja Gerets Beils, "Real" aizvien esot iedzinējos ar 0:1.

Madrides komanda par savām neveiksmēm tika sodīta - 33.minūtē, di Marija precīzi sitot no aptuveni 17 metru atzīmes. Priekus jau pēc divām minūtēm laupīja Beila precīzais sitiens, tomēr tiesnesis īsi pēc vārtu guvuma izmantoja VAR palīdzību, lemjot par labu PSG. Līdzīgā situācijā "Real" nonāca arī 77.minūtē, kad Karima Benzemā gūtie vārti netika ieskaitīti aizmugures stāvokļa dēļ. Taču jau kompensācijas laika pirmajā minūtē Huans Bernats savam partnerim Menjē bumbu nolika pretim pilnīgi tukšiem vārtiem, PSG svinot grandiozu uzvaru ar 3:0.

Pirmajā puslaikā aktīvāki bija mājinieki, Žuānam Fēliksam vēl pirms 20 minūtes jau divreiz bīstami apdraudot viesu vārtus. Viesi puslaika otrajā pusē ieguva vairākas iespējas no stūra sitieniem, taču 45 minūtes noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

To gan ātri mainīja 48.minūtē Kvadrado gūtie vārti, spēlētājam izceļoties no aptuveni 16 metriem. 17 minūtes vēlāk viņam pievienojās Matuidi, kurš soda laukumā lieliski nospēlēja ar galvu, panākot jau 2:0 viesu labā. Madridieši vien piecas minūtes vēlāk jau uzsāka atspēlēšanos - pēc precīza brīvsitiena vārtus no nelielas distances guva Savičs. Mājinieku ofensīva turpinājumā nerimās, un jau 90.minūtē Errera izpildīto stūra sitienu noslēdza ar vārtu guvumu, izraujot neizšķirtu.