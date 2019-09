"No mūsu puses esam izdarījuši maksimālo!" PVD par zarnu infekcijas masveida saslimstību Siguldā

"No mūsu puses esam izdarījuši maksimālo, lai jauni inficēšanās gadījumi nenotiktu," teica Balodis.

"Dotajā brīdī mēs katru dienu veicam pārbaudes Siguldas bērnudārzos, kuros tika konstatēti bērnu saslimšanas gadījumi, lai izslēgtu iespējamu tālāku inficēšanos. Paldies dievam, līdz šim nomazgājumos no vides, no virsmām, no produktiem un arī produktu paraugos - kopumā esam noņēmuši vairāk nekā 250 dažādu paraugu - šo šigu producējošo Escherichia coli jeb zarnu nūjiņu mēs neesam konstatējuši," sacīja Balodis.