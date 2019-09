Pļaviņš/Točs kvalificējas olimpiskajām spēlēm

Pļaviņš/Točs sestdien no sākuma aizvadīja pēdējo trešās kārtas spēli, kas arī izšķīra viņu likteni. Latvijas duets ar rezultātu 2-0 (21:17, 21:16) uzvarēja Andrē Lojolu Šteinu/Žeorži Vanderleju no Brazīlijas, nodrošinot sev otro vietu J grupā. Līdz ar šādu rezultātu, Pļaviņš/Točs iekļuva sacensību fināla fāzē, kur no sākuma bija jāaizvada pusfināla cīņas, lai noskaidrotu divus finālistus.