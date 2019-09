Latvijā strauji pieaug "viltus studentu" skaits

"Tos, kas stājas IT programmā [..] mēs viņus vēl papildus izaicinām uz kādu matemātisku uzdevumu intervijas laikā, ļoti vienkāršu, 3. klases līmeņa - vai spēj to atrisināt pāris sekundēs. Tur gan ir daudz brīnumu. Līdz ar to saprotam, ka notiek kādas krāpšanās," LNT ziņām stāsta Bergs.