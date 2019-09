51 gada vecumā miris mācītājs un bijušais politiķis Jānis Šmits

2002.gadā viņš kandidējis 8.Saeimas vēlēšanās no Latvijas Pirmās partijas saraksta un togad uz laiku ieguvis deputāta mandātu. Saeimā Šmits savulaik bijis Saeimas sekretārs, parlamentārās izmeklēšanas komisijas bijušā Ministru prezidenta Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei vadītājs, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, kā arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs.

2009.gadā Šmits ievēlēts Rīgas domē no "Latvijas Pirmā partijas/Latvijas Ceļš" saraksta. No 2012.gada viņš bijis partijas “Gods kalpot Rīgai” valdes loceklis. 2013.gadā ievēlēts domē no "Saskaņas"/"Gods kalpot Rīgai" saraksta.