Pāragri mūžībā aizgājis grupas "Linga" ģitārists Edgars Ķauķis

Edgars Ķauķis spēlēja ģitāru no 16 gadu vecuma. No 1990. līdz 1996. gadam bijis metāla grupas "Huskvarn" dalībnieks. No 1996. gada spēlēja grandžroka grupā "Gelousy". Kā pieaicinātais ģitārists spēlējis ar Ievu Akurateri, "Exit", "Moral Free" u.c.