Rindās pie ārstiem jāpavada pat vairāk nekā pusotru gadu

Katrā ārsta specialitātē situācija ir ļoti atšķirīga. Piemēram, lai saņemtu nefrologa konsultāciju, rindā jāgaida no piecām līdz 275 dienām, neirologs pieejams no 0 līdz 75 dienās, neiroķirurgs no septiņās līdz 82 dienās, pneimonologs - 0 līdz 120 dienās, psihiatrs no 0 līdz 270 dienās, reimatologs no 0 līdz 180 dienās, traumatologs no 0 līdz 122 dienās, bet urologs 0 līdz 173 dienās.