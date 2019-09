Aptauja: Latvijas iedzīvotāji maksājumos bieži izmanto skaidru naudu

Latvijas Autotransporta direkcijā LNT atklāja, ka šobrīd no visiem vairāk nekā 1175 starppilsētas un vietējas nozīmes autobusiem 54% ir iespēja samaksāt par braucienu ar karti. No 2021. gada visos šajos autobusos būs jānodrošina norēķini ar elektronisko naudas maku. Vai arī Rīgā sabiedriskajā transportā varēs maksāt ar karti, pagaidām nav zināms.

Par to, ka iedzīvotāji ik dienu makā drošības pēc tur 20 vai 50 eiro, liecina arī klientiem bagātākās “Swedbank” novērojumi. No 900 000 klientu lielākā daļa no konta izņem daļu skaidras naudas, taču ne tuvu ne visu.