Naktī uz sestdienu Latvijā varēja novērot īpašas debesu parādības

"Parādība bija zināma jau sen, bet izskaidrota tikai 2016. gadā. Tas ir gaismas stars, kas rodas tālāk uz dienvidiem no ziemeļblāzmas loka. To veido ap 3000 grādu karsta plazmas strūkla un atšķirībā no ziemeļblāzmas stariem, kas kustās ātri un ir dinamiski, "STEVE" kustība ar aci tikpat kā nav manāma un tas ilgsti 20-30 minūtes, dažkārt pat stundu. Stars, visticamāk, bija redzams visā Latvijā, jo tas atrodas ap 450 kilometru augstumā. Tas nofotografēts arī Igaunijā, netālu no Tartu."