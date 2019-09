"Ventspils" nesasniedz FIBA Čempionu līgas pamatturnīru

Ventspils komanda sezonu turpinās FIBA Eirokausā, kur apakšgrupā būs jātiekas ar Prištinas "Z-Mobile" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas klubs no Vācijas.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kā arī vēl viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda.