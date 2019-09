Vai nāksies palikt otrajā plānā? Ko sagaidīt no Merzļikina jaunajā sezonā

ASV mediju viedoklis

Līdzīgās domās ir arī "The Hockey News" Stīvens Eliss, kurš uzskata, ka pirmā vārtsarga pozīcijā pagaidām tiks atvēlēta Korpisalo.

"Elvim vēl ir nepieciešams pielāgoties NHL laukumam un spēlei kopumā, jo šeit viss notiek daudz ātrāk. Pielāgošanās process nebūs ātrs, līdz ar to šobrīd nāksies pieņemt otrā vārtsarga lomu," par latvieti izsakās Eliss.

Komandas pārstāvju vērtējums

Pēc vienas no zaudētajām pārbaudes spēlēm komandas galvenais treneris Džons Tortorela slavēja latviešu vārtsarga augsto pašatdevi .

Savu uzticību latviešu vārtsargam pēc citas no pārbaudes spēlēm pauda arī komandas galvenā trenera asistents Endrjū Pīks .

"Spēles beigās viņš mūs izglāba divas reizes, kas deva iespēju atspēlēties. To arī vēlamies no vārtsarga, it īpaši, gados jauna, lai viņš varētu dot komandai iespēju izcīnīt punktus arī sarežģītās situācijās," latviešu vārtsargu slavēja Pīks.