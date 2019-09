Raidījums: Ceļ algas ministriem un deputātiem, bet ne skolotājiem un mediķiem

Veidojot jauno budžetu, valdība ir ņēmusi vērā tikai šo regulējumu. Atlīdzības likums ir vienīgais no trīs likumiem, kura izpildīšanai nepieciešamajā apmērā nākamajā budžetā ir paredzēts papildu finansējums.

Finanšu ministrijā norāda, ka ir rasts finansējums arī tiesnešu, prokuroru un pārējo amatpersonu algu celšanai, kā to paredz atlīdzības likums. Savukārt likuma pildīšanai par algu celšanu mediķiem un skolotājiem naudas pietrūcis. No 120 miljoniem eiro, kas vajadzīgi mediķiem, jaunajā budžetā ir atvēlēti tikai 42 miljoni. Bet no deviņiem miljoniem, kas nepieciešami, lai nākamā gada septembrī palielinātu algas skolotājiem, nav pieškirta nekāda summa.