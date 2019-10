Nākamgad pieaugs valsts izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs

Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumiem no 2020. gada pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs, vienlaikus paredzot to atsaisti no minimālās mēneša darba algas, skaidro Tieslietu ministrijā (TM).